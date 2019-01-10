Абдуллаев раскрыл подробности спасения таджикистанца в Магнитогорске

Он не отходил от пострадавшего шесть часов, пока того не сумели вытащить спасатели.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Узбекистанец Аламафруз Абдуллаев рассказал Sputnik Таджикистан о спасении таджикистанца под обломками дома в Магнитогорске 31 декабря.

Он не отходил от пострадавшего 6 часов, пока того не сумели вызволить прибывшие на место спасатели.

Напомним, что утром 31 декабря в Магнитогорске прогремел мощный взрыв бытового газа в жилом доме, под завалами оказались 100 человек. Всего же в зоне обрушения проживали 120 человек. Погибли 39 человек, в том числе шестеро детей. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, в регионе введен режим ЧС.

© Foto : Из личного архива Абдуллаева Аламафруза Спасавший людей в Магнитогорске узбекистанец: я не звезда и не жду награды

Аламафруз Абдуллаев в этот момент молился, он услышал сильный взрыв за окном, быстро переоделся и выбежал во двор. На одном из этажей он увидел женщину с плачущим ребенком, взобрался наверх и помог пострадавшим спуститься на землю. Затем одна из жительниц попросила поискать на третьем этаже ее сына, но молодой человек обнаружил 26-летнего Шухрата Ульфатова. Всего он спас восемь человек.

Врачи сообщили о состоянии пострадавшего в Магнитогорске таджикистанца

Ранее с Абдуллаевым пообщался и корреспондент Sputnik Узбекистан - парень рассказал, что он не считает себя звездой и не ждет никакой награды. По его словам, каждый истинный мусульманин поступил бы так же, потому что все они "всегда помогут другим".

Кроме того, выяснилось, что по национальности Абдуллаев таджик. В России он уже восьмой год, ему здесь очень нравится - много друзей, есть и родственники. При этом молодой человек гордится, что он гражданин Узбекистана, очень любит свою страну.