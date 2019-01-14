В Карши юноша жестоко избил свою знакомую

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. На прошедшей неделе, 11 января, в Кашкадарьинской области произошло очередное ЧП, в котором замешан ученик колледжа.
Учащийся 3-го курса Каршинского профессионального транспортного колледжа жестоко избил свою знакомую, сообщает пресс-служба МВД республики.
Между парнем и девушкой завязалась ссора. В результате молодой человек несколько раз ударил ее.
Девушку госпитализировали, а юношу задержали.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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