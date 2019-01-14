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В Карши юноша жестоко избил свою знакомую

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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Молодой человек задержан, следователи выясняют мотивы.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. На прошедшей неделе, 11 января, в Кашкадарьинской области произошло очередное ЧП, в котором замешан ученик колледжа.

Учащийся 3-го курса Каршинского профессионального транспортного колледжа жестоко избил свою знакомую, сообщает пресс-служба МВД республики.

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Между парнем и девушкой завязалась ссора. В результате молодой человек несколько раз ударил ее.

Девушку госпитализировали, а юношу задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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Теги:
избиение, Насилие, Происшествие, Карши



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