В бухарском вузе прокомментировали видео с избиением студентов

В Сети появилось видео, где разъяренный преподаватель раздает пощечины студентам из-за того, что те пришли на занятия без галстуков.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. В Бухарском инженерно-технологическом институте прокомментировали ситуацию с избиением студентов.

Накануне в интернете появилось видео, где разъяренный преподаватель раздает пощечины студентам из-за того, что те пришли на занятия без галстуков.

"Видео было снято около года назад. После инцидента проводилось разбирательство и преподавателя уволили", - сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в приемной вуза.

Также в приемной уточнили, что уголовное дело по данному факту не заводилось. В областной прокуратуре пока не удалось получить комментарий по этому поводу.