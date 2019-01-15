В Хорезме задержали валютчиков – какой курс доллара на черном рынке

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Работа правоохранительных органов Узбекистана по выявлению незаконных торговцев иностранной валютой приносит свои плоды - по всей республике задержаны сотни валютчиков.

Так, сотрудники Хорезмского областного управления и Янгибазарского районного отдела Департамента задержали двух граждан, которые пытались продать 7900 долларов за 66,7 миллиона сумов, посчитав каждый доллар США по 8450 сумов.

© Sputnik / Михаил Кутузов В Узбекистане могут повысить штрафы за незаконный сбыт валюты

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики в своем официальном Telegram-канале.

Кроме того, в Хорезмской области был задержан гражданин за незаконную покупку 11 450 долларов за 95,2 миллиона сумов, посчитав каждый доллар США по 8320 сумов. У задержанного также изъяли 700 долларов, свыше 133 тысяч российских рублей, 545 тысяч казахских тенге и почти 65 миллионов сумов, предназначенных для введения в незаконный оборот.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.

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Ранее стало известно, что в ближайшее время за продажу иностранной валюты в неположенных местах, на черном рынке или по неофициальному курсу могут повысить штрафы и усилить административную ответственность.