15:46 15 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
Наручники

В Хорезме задержали валютчиков – какой курс доллара на черном рынке

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
Получить короткую ссылку
299 0 0

Ранее депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана обсудили ужесточение наказаний за незаконный сбыт валюты.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Работа правоохранительных органов Узбекистана по выявлению незаконных торговцев иностранной валютой приносит свои плоды - по всей республике задержаны сотни валютчиков.

Так, сотрудники Хорезмского областного управления и Янгибазарского районного отдела Департамента задержали двух граждан, которые пытались продать 7900 долларов за 66,7 миллиона сумов, посчитав каждый доллар США по 8450 сумов.

Денежные купюры и монеты разных стран
© Sputnik / Михаил Кутузов
В Узбекистане могут повысить штрафы за незаконный сбыт валюты

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры республики в своем официальном Telegram-канале.

Кроме того, в Хорезмской области был задержан гражданин за незаконную покупку 11 450 долларов за 95,2 миллиона сумов, посчитав каждый доллар США по 8320 сумов. У задержанного также изъяли 700 долларов, свыше 133 тысяч российских рублей, 545 тысяч казахских тенге и почти 65 миллионов сумов, предназначенных для введения в незаконный оборот.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела, ведутся следственные действия.

Узбекский сум просел к основным мировым валютам >>>

Ранее стало известно, что в ближайшее время за продажу иностранной валюты в неположенных местах, на черном рынке или по неофициальному курсу могут повысить штрафы и усилить административную ответственность.

Теги:
валютчики, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
Это разгром: лучшие кадры матча Узбекистана и Туркменистана
Глупо, но весело: зачем сотни людей пошли в метро без штанов
Первая трехуровневая развязка в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054