Из аптек Ташкента изымают шприцы-ручки для инсулина из Казахстана

В комитете формации Министерства здравоохранения КР уже начали расследование, стоимость одной ручки - 60 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В аптеки Ташкента незаконно попали шприцы-ручки, предназначенные для больных диабетом казахстанцев, сообщает информационное агентство Regnum.

Как заявила журналистам директор фонда "Правовой меди-центр" Диана Окремова, цены на инсулин в столице Узбекистана оказались ниже оптовых цен в Казахстане. Стоимость одной ручки составляет 60 тысяч сумов, то есть чуть более 7 долларов, при этом в упаковке пять штук. В Казахстане розничная стоимость упаковки – более 20 тысяч тенге.

Правоохранительные органы уже начали расследование, фонд ждет реакции властей Казахстана.

Напомним, СМИ Казахстана сообщали, что в начале 2018 года больные сахарным диабетом в Казахстане испытывали проблемы с получением бесплатного инсулина.