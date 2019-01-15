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Женщина покупает лекарства в аптеке

Из аптек Ташкента изымают шприцы-ручки для инсулина из Казахстана

Sputnik / Игорь Зарембо
Происшествия
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В комитете формации Министерства здравоохранения КР уже начали расследование, стоимость одной ручки - 60 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. В аптеки Ташкента незаконно попали шприцы-ручки, предназначенные для больных диабетом казахстанцев, сообщает информационное агентство Regnum.

Как заявила журналистам директор фонда "Правовой меди-центр" Диана Окремова, цены на инсулин в столице Узбекистана оказались ниже оптовых цен в Казахстане. Стоимость одной ручки составляет 60 тысяч сумов, то есть чуть более 7 долларов, при этом в упаковке пять штук. В Казахстане розничная стоимость упаковки – более 20 тысяч тенге.

Правоохранительные органы уже начали расследование, фонд ждет реакции властей Казахстана.

Напомним, СМИ Казахстана сообщали, что в начале 2018 года больные сахарным диабетом в Казахстане испытывали проблемы с получением бесплатного инсулина.

Теги:
Казахстан, Узбекистан, Аптеки



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