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Американская валюта в конверте

Мошенница обманула пенсионерку на 30 тысяч долларов

© Flickr/ Chris Potter
Происшествия
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Узбекистанка "купила" у доверчивой женщины украшения на Алайском рынке.

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Жительница Самаркандской области обманула пенсионерку на 30 тысяч долларов. Инцидент произошел на Алайском рынке столицы. 

"Четвертого января 2019 года в Юнусабадском районе Ташкента жительница Самаркандской области И.А., купив у пенсионерки М.Н. ювелирные изделия на общую сумму 13,5 тысячи долларов США на Алайском рынке, отдала конверт, в котором находились вырезки бумаги, сказав, что в нем находятся 30 тысяч долларов США", — говорится в сообщении пресс-службы МВД Узбекистана.

После этого мошенница скрылась, зайдя в магазин.

Впоследствии ее задержали. Возбуждено уголовное дело.

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Теги:
МВД Узбекистана, Ташкент, ювелирные украшения



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