В Таджикистане отец и сын погибли в результате схода лавины

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана отец и сын погибли в результате схода лавины, сообщает Sputnik Таджикистан.

Как уточнили в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики, 40-летний Мафтулбек Музофирбеков и 64-летний Акризобек Музофирбеков очищали дорогу Хорог — Ишкашим от снега, когда испортилась погода.

МЧС Узбекистана На перевале Камчик временно приостановлено движение

Тело сына вытащили из-за под лавины, поиски его отца продолжаются.

Ранее опасность схода лавин появилась на перевале Камчик в Узбекистане, во вторник на промежутке между 228-м и 253-м километрами автомагистрали А-373 Ташкент - Ош временно приостановили движение. На следующий день сотрудники МЧС, Минобороны, МВД и Узгидромета расчистили дорогу.