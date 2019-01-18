16:09 18 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.97
  • EUR9582.03
  • USD8356.18
Поиск
Горы в Таджикистане

В Таджикистане отец и сын погибли в результате схода лавины

© Sputnik / Амир Исаев
Происшествия
Получить короткую ссылку
46 0 0

Жители Ишкашимского района Горно-Бадахшанской автономной области страны расчищали дорогу Хорог - Ишкашим.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана отец и сын погибли в результате схода лавины, сообщает Sputnik Таджикистан.

Как уточнили в Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики, 40-летний Мафтулбек Музофирбеков и 64-летний Акризобек Музофирбеков очищали дорогу Хорог — Ишкашим от снега, когда испортилась погода.

Автомобиль на перевале Камчик
МЧС Узбекистана
На перевале Камчик временно приостановлено движение

Тело сына вытащили из-за под лавины, поиски его отца продолжаются.

Ранее опасность схода лавин появилась на перевале Камчик в Узбекистане, во вторник на промежутке между 228-м и 253-м километрами автомагистрали А-373 Ташкент - Ош временно приостановили движение. На следующий день сотрудники МЧС, Минобороны, МВД и Узгидромета расчистили дорогу.

Теги:
Горы, Лавина, Таджикистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч между сборными Узбекистана и Японии по футболу на Кубке Азии
"Волки" против "Самураев": лучшие кадры матча Японии и Узбекистана
Путину в Сербии подарили щенка
Еще один питомец: Путину подарили в Сербии щенка овчарки
Сколько иностранцы вложат в Узбекистан в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054