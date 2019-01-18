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Задержанный преступник

В Про-лигу за взятку: футбольного чиновника задержали с поличным

© Sputnik / Tutov
Происшествия
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За участие в Про-лиге B сотрудник спортивного отдела Профессиональной футбольной лиги просил у клуба из Бухарской области 2500 долларов.

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. Специалиста спортивного отдела Профессиональной футбольной лиги Родиона Кондратьева задержали по подозрению в вымогательстве, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).

Он запросил у команды "Иттифок" из Гиждуванского района Бухарской области 2500 долларов за прохождение лицензирования и участие в Про-лиге B.

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Кондратьева задержали с поличным при получении взятки в размере 1500 долларов США рядом с Государственной консерваторией Узбекистана. Для этого отдел управления по надзору футбола АФУ совместно с отделом по борьбе с экономическими преступлениями прокуратуры Ташкента провели спецоперацию.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана.

Сообщники Кондратьева также будут нести ответственность по закону.




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