В Про-лигу за взятку: футбольного чиновника задержали с поличным

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. Специалиста спортивного отдела Профессиональной футбольной лиги Родиона Кондратьева задержали по подозрению в вымогательстве, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).
Он запросил у команды "Иттифок" из Гиждуванского района Бухарской области 2500 долларов за прохождение лицензирования и участие в Про-лиге B.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана.
Сообщники Кондратьева также будут нести ответственность по закону.