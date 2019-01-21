Несовершеннолетняя узбекистанка ограбила собственного дядю

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Юная узбекистанка совершила разбойное нападение на дом своего дяди, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

Инцидент произошел 19 января, тогда неустановленные лица нанесли телесные повреждения хозяину дома и скрылись, прихватив деньги и ювелирные изделия. Впоследствии за совершение разбойного нападения были задержаны 17-летняя племянница потерпевшего и ее ранее судимый близкий друг.

Ведется следствие.

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