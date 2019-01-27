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Залы в Третьяковской галерее

Из Третьяковки украли картину знаменитого художника

© Sputnik / Сергей Пятаков
Происшествия
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Полиция устанавливает неизвестных, похитивших картину Куинджи из Третьяковской галереи.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Сотрудники полиции разыскивают неизвестных, которые похитили картину Архипа Куинджи из Третьяковской галереи в Москве, сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, в полицию обратились работники охраны одного из музеев столицы, которые заметили через систему видеонаблюдения, как несколько неизвестных сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия. Ранее источник агенства сообщил, что картина пропала из Третьяковской галереи.

"Сотрудниками установлено, что похищена работа Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры по розыску и задержанию лиц, похитивших картину", — отметила Волк.

Картина была написана на рубеже веков - в 1898-1908 годах. Формат работы составляет 39 на 53 сантиметра. О реальной стоимости этой работы известного мастера пока не сообщалось.




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