В Ташкенте пресекли попытку сбыта 15 килограммов ртути

Ртуть — крайне опасное химическое вещество. Даже небольшое ее количество может вызывать тяжелое отравление.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями УГТК по Ташкенту задержали двоих граждан при попытке продажи подставному лицу ртути.

Они намеревались получить 100 тысяч долларов за 15 килограммов ядовитого вещества.

В Государственном таможенном комитете Узбекистана напомнили, что ртуть является очень опасным химическим веществом. Она оказывает токсическое воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную системы, легкие, почки, кожу и глаза.

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