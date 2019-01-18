Пассажирка самолета пыталась провезти почти три килограмма украшений

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Сотрудники международного аэропорта при осмотре багажа пассажирки, прибывшей в Ташкент из Кабула, обнаружили ювелирные украшения, которые не были задекларированы или заявлены при устном опросе.

В пресс-службе Государственного таможенного комитета Узбекистана уточнили, что женщина пыталась провезти серебряные украшения, общий вес которых — 2,928 килограмма. По предварительным подсчетам, их стоимость превышает 10 миллионов сумов.

По выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

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