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Сотрудника столичного института обвиняют в крупном хищении

Sputnik
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Председатель постоянной конкурсной комиссии вуза закупил кровати для общежития учебного заведения по завышенной цене.

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Сотрудник Ташкентского института по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог обвиняется в крупном хищении, сообщили в Генпрокуратуре Узбекистана.

В ходе следственных действий по уголовному делу, которое расследуют сотрудники Мирабадской районной прокуратуры, выяснилось, что председатель постоянной конкурсной комиссии этого института закупил мебель для общежития учебного заведения по завышенной цене.

"В ходе тендера по покупке мебели для общежития института при наличии предложения по поставке одной кровати по цене в 915 тысяч сумов мужчина выбрал победителем предпринимателя, предоставившего более дорогой вариант. В результате 360 кроватей были куплены институтом на 18 миллионов сумов дороже рыночной стоимости", — отметили в Генпрокуратуре.

Сотруднику института предъявлено обвинение по пункту "а" части 3 статьи 167 ("Хищение путем присвоения или растраты") Уголовного кодекса Узбекистана.

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Теги:
хищение, Ташкент



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