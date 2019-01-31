Труп пенсионерки нашли после пожара в бывшем здании хокимията

ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. Труп 62-летней женщины нашли после пожара в бывшем здании хокимията Бекабадского района Ташкентской области, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.
В сообщении уточняется, что в настоящее время здание не использовалось. Огонь повредил 50 квадратных метров площади.
"В ходе тушения пожара обнаружен труп 62 летней Р.Б. Устанавливается причина возгорания", - говорится на сайте МВД республики.
По данному факту проводится расследование.
Ранее в Зааминском районе Джизакской области произошел пожар в частном доме. В спальной комнате дома сгорели ковер, ватный матрас и колыбель, где спал годовалый младенец 2018 года рождения.
По предварительной версии экспертов, причиной пожара стал самодельный обогревательный прибор, который находился недалеко от кроватки с малышом. Врачам не удалось спасти ребенка, и он погиб от полученных ожогов.