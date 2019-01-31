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Сотрудник пожарной службы на ликвидации пожара

Труп пенсионерки нашли после пожара в бывшем здании хокимията

© Sputnik / Кейтлин Оукс
Происшествия
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Эксперты пока выясняют причину пожара, который унес жизнь женщины.

ТАШКЕНТ, 31 янв – Sputnik. Труп 62-летней женщины нашли после пожара в бывшем здании хокимията Бекабадского района Ташкентской области, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

В сообщении уточняется, что в настоящее время здание не использовалось. Огонь повредил 50 квадратных метров площади.

Пожарная машина на месте возгорания. Иллюстративное фото
CC0 / pixabay
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"В ходе тушения пожара обнаружен труп 62 летней Р.Б. Устанавливается причина возгорания", - говорится на сайте МВД республики.

По данному факту проводится расследование.

Ранее в Зааминском районе Джизакской области произошел пожар в частном доме. В спальной комнате дома сгорели ковер, ватный матрас и колыбель, где спал годовалый младенец 2018 года рождения.

По предварительной версии экспертов, причиной пожара стал самодельный обогревательный прибор, который находился недалеко от кроватки с малышом. Врачам не удалось спасти ребенка, и он погиб от полученных ожогов.

Теги:
Ташкентская область, Узбекистан



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