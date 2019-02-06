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Сосульки на крыше

В Петербурге на студента из Узбекистана свалилась глыба льда: юноша погиб

© pixabay
Происшествия
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Еще один молодой человек, гражданин Таджикистана, госпитализирован.

ТАШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. В Петербурге глыба льда, рухнувшая со здания Химико-фармацевтического университета, насмерть убила 23-летнего студента из Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Трагедия произошла днем на Аптекарском проспекте. Еще один молодой человек, студент из Таджикистана, находится в Мариинской больнице.

В настоящее время прокуратура Петроградского района проводит проверку. Специалисты выяснят, соблюдала ли администрация вуза требования закона о зимней уборке, а также изучат, как расходовались бюджетные средства на мероприятия по уборке.

Помимо этого, прокуратура проверит еще 19 федеральных учреждений, расположенных на территории района, где произошла трагедия.

Теги:
смерть, Санкт-Петербург, Узбекистан



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