В Казахстане 40 узбекистанцев чуть не замерзли в сломавшемся автобусе

Водитель автобуса был вынужден остановиться на трассе из-за технической неисправности транспорта.

ТАШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. На 167 км автодороги "Астана – Петропавловск" спасатели вызволи из сломавшегося автобуса сорок пассажиров, граждан Узбекистана, и двоих водителей-казахстанцев. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по ЧС МВД Казахстана.

Автобус следовал по маршруту "Сарыагаш-Екатеринбург". Всех людей доставили для обогрева в среднюю школу села Когам.

© Sputnik / Александр Кряжев Узбекистанцы вновь чуть не замерзли в Казахстане

Уточняется, что медицинская помощь никому не понадобилась. Жертв и пострадавших удалось избежать.

На прошлой неделе узбекистанцы также чуть не замерзли в Казахстане. Автобус с гражданами Узбекистана и Таджикистана застрял на дороге из-за поломки. Всего в транспортном средстве находилось более 54 человек.

На днях в Казахстане произошло резкое похолодание. На большей части территории республики температура воздуха понизилась до 45 градусов. Из-за сильных морозов в Астане закрыты трассы по всем направлениям, пишет Sputnik Казахстан.