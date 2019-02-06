Воли не видать: суд вынес новое решение по делу Кокорина и Мамаева

ТАШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. Тверской суд Москвы продлил до 8 апреля срок содержания под стражей футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, его брату Кириллу и Александру Протасовицкому, сообщает РИА Новости.
"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, продлить меру пресечения на два месяца, до 8 апреля", - огласила постановление судья Ольга Затомская.
Поддержать нападающего "Зенита" Кокорина пришли жена Дарья и родители. Алана Мамаева лично не присутствовала, однако в зале были ее адвокат и подруга, сопровождавшая на прошлом заседании.
Адвокат футболиста Павла Мамаева Павел Бушманов заявил, что вместо 17 положенных томов уголовного дела его клиенту, Александру Кокорину и защите спортсменов выдали для изучения только 16.
При этом адвокат отметил, что не было никаких сведений о препятствиях у потерпевших для ознакомления с делом в конце 2018 года, из-за чего были задержаны сроки ознакомления с материалами дела обвиняемыми.
Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где избила главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них по лицу.
Накануне заседания Кокорин написал письмо, в котором принес извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу за то, что подвел их и не может помочь на соревнованиях, а также признался, что полностью усвоил полученный урок и хотелось бы выйти на свободу, вернуться к занятиям спортом.