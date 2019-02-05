"Извиняюсь": что еще написал скандальный футболист Кокорин в покаянном письме

Александр Кокорин написал открытое письмо, адресованное болельщикам, коллегам по клубу и тренерам, с извинениями за свое поведение и с просьбой освободить его.

ТАШКЕНТ, 5 фев - Sputnik. Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин, прославившиеся скандальной выходкой и находящийся в СИЗО, написал покаянное письмо.

Текст обращения попало в распоряжение РИА Новости.

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Футболист извинился перед своим болельщикам, одноклубниками и тренерами за то, что подвел их и не сможет помочь на соревнованиях. Он также высказал сожаление, что поступил несдержанно и "поступил так, как сделал".

Он подчеркнул, что полностью усвоил полученный урок, и что ему хочется выйти на свободу и заняться спортом.

Вот полный текст открытого письма Александра Кокорина.

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"Здравствуйте! Я, Александр Кокорин, хочу принести извинения своим болельщикам, ребятам из команды и тренерскому штабу. За то, что подвёл их и не могу помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях. Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался.

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Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причинённый вред. Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и всё свободное время посвятить своей семье. Огромное спасибо за поддержку, она всегда для меня важна как в изоляторе, так и на свободе. Ваш Саша".

© РИА Новости Открытое письмо Александра Кокорина

Напомним, две потасовки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошли 8 октября. Сначала Мамаев, Кокорин, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе - главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

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