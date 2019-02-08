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Узбекистанец заплатит штраф за "минирование" вокзала в Хабаровске

© Flickr/ Long Zheng
Происшествия
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Подсудимый полностью признал свою вину и добровольно возместил затраты правоохранительных органов на проверку его сообщения о готовящемся взрыве.

ТАШКЕНТ, 8 фев - Sputnik. Железнодорожный районный суд Хабаровска признал гражданина Узбекистана виновным в ложном сообщении о минировании железнодорожного вокзала в Хабаровске и приговорил к штрафу в 20 тысяч рублей.

Об этом сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Суд установил, что 15 октября 2018 года обвиняемый, находясь в здании железнодорожного вокзала в Хабаровске, сообщил ложные сведения о готовящемся взрыве. Было возбуждено уголовное дело.

"Приговором Железнодорожного районного суда Хабаровска осужден гражданин республики Узбекистан. Он признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденный полностью признал свою вину и добровольно возместил затраты правоохранительных органов при проведении проверки здания вокзала. С учетом этого, суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Теги:
Хабаровск, Происшествие



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