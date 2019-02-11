Андижанец в порыве ревности ударил жену ножом

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Андижанской области произошла очередная семейная драма: мужчина из-за ревности ударил ножом свою 24-летнюю супругу.
"Десятого февраля 2019 года житель махалли "Кумтепа" Балыкчинского района Андижанской области О.Ю. в ходе семейного скандала, возникшего на почве ревности, нанес ножевое ранение в область живота своей 24-летней супруге М.Ю.", — сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.
Пострадавшая была госпитализирована, а ревнивый муж — задержан. Возбуждено уголовное дело.