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Убийство ножом

Андижанец в порыве ревности ударил жену ножом

© Sputnik /
Происшествия
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Пострадавшую доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Андижанской области произошла очередная семейная драма: мужчина из-за ревности ударил ножом свою 24-летнюю супругу. 

"Десятого февраля 2019 года житель махалли "Кумтепа" Балыкчинского района Андижанской области О.Ю. в ходе семейного скандала, возникшего на почве ревности, нанес ножевое ранение в область живота своей 24-летней супруге М.Ю.", — сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

Пострадавшая была госпитализирована, а ревнивый муж — задержан. Возбуждено уголовное дело.

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Теги:
Андижанская область, семейная ссора, ревность



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