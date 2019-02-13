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Руки в наручниках

Узбекистанец напал на знакомого с отверткой

© Sputnik / Сергей Венявский
Происшествия
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Инцидент произошел 11 февраля в Бухаре. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Житель махалли "Ахмад Дониш" в ходе ссоры со знакомым ударил его отверткой, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

"Одиннадцатого февраля 2019 года в Бухаре 38-летний житель махалли "Ахмад Дониш" Б.К. в ходе произошедшей ссоры <...> нанес ранение отверткой в области живота и груди гражданину Х.Х., проживающему в поселке Кучкисафед", — говорится в публикации.  

Причина конфликта не уточняется.

Пострадавшего доставили в больницу, подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

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Теги:
драка, Бухара



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