Узбекистанец хранил дома тысячи коробок контрабандного табака

Общая стоимость обнаруженных табачных изделий составила 605 миллионов 440 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями УГТК по Ташкентской области обнаружили в Бекабадском районе незаконный склад табачных изделий иностранного производства.

"При проведении проверок при участии понятых выяснилось, что гражданин незаконно хранил в своем доме, в специально созданной для этих целей землянке, табачные изделия в количестве 13 760 коробок", — сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Общая стоимость обнаруженных табачных изделий составила 605 миллионов 440 тысяч сумов. Ведутся таможенные проверки.

В пресс-службе комитета напомнили: в Узбекистан можно беспошлинно ввозить не более десяти пачек сигарет.