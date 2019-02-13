01:26 14 Февраля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.67
  • EUR9510.03
  • USD8395.15
Поиск
Производство сигарет на фабрике

Узбекистанец хранил дома тысячи коробок контрабандного табака

© Sputnik / Алексей Даничев
Происшествия
Получить короткую ссылку
78 0 0

Общая стоимость обнаруженных табачных изделий составила 605 миллионов 440 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями УГТК по Ташкентской области обнаружили в Бекабадском районе незаконный склад табачных изделий иностранного производства. 

"При проведении проверок при участии понятых выяснилось, что гражданин незаконно хранил в своем доме, в специально созданной для этих целей землянке, табачные изделия в количестве 13 760 коробок", — сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

Общая стоимость обнаруженных табачных изделий составила 605 миллионов 440 тысяч сумов. Ведутся таможенные проверки.

В пресс-службе комитета напомнили: в Узбекистан можно беспошлинно ввозить не более десяти пачек сигарет.

Теги:
Государственный таможенный комитет, контрабанда, сигареты



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Боевая техника из прошлого в Панджшерском ущелье Афганистана
Мирная жизнь среди кладбища танков
Настоящая магия: узбекистанец повторил трюк Месси
Настоящая магия: узбекистанец повторил трюк Месси
Как стать бизнесменом в Узбекистане
Как открыть свой бизнес в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054