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Узбекский пограничник

Новый паспорт не помог узбекистанке обмануть российских пограничников

AP Photo / Anvar Ilyasov
Происшествия
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Женщина теперь может поплатиться крупным штрафом или сесть в тюрьму на четыре года.

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. Под Астраханью гражданка Узбекистана попыталась незаконно пересечь границу в пункте пропуска "Караузек", сообщает пресс-служба регионального Погрануправления.

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Женщину задержали во время пограничного оформления автомобиля Toyota. Пограничники выяснили, что узбекистанке запрещен въезд на территорию России до 2023 года. Однако иностранка получила новый паспорт на родине, сменив фамилию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Нарушительнице теперь может грозить до четырех лет лишения свободы или крупный штраф.

Напомним, в январе в Астраханской области суд приговорил 35-летнего рецидивиста из Узбекистана к 1 году 6 месяцам колонии строгого режима. Несмотря на запрет на въезд в РФ, мигрант в разное время дважды пытался пройти паспортный контроль в пунктах пропуска, предъявляя паспорт с другой фамилией и именем.

Теги:
Узбекистан, Россия



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