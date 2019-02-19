В Узбекистане школьника подозревают в краже более 11 миллионов сумов

Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Потерпевший лишился крупной суммы и мобильного телефона.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В Узбекистане ученика восьмого класса подозревают в краже 11,3 миллиона сумов и мобильного телефона, сообщили в пресс-службе МВД республики.

"Шестого декабря 2018 года в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области <...> частный предприниматель Н.А. обратился в ОВД с заявлением о том, что в ночь на 16 ноября неизвестный, разбив стекло, проник в его магазин, расположенный в селе Навобод, и украл 11,3 миллиона сумов и мобильный телефон марки Samsung", — говорится в публикации.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Впоследствии был задержан восьмиклассник С.Ф., проживающий в том же селе. Ведется следствие.

В Узбекистане преступная группа задержана за дерзкую кражу из автомобиля >>>