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Борьба с преступностью

В Узбекистане школьника подозревают в краже более 11 миллионов сумов

© Sputnik / Sergey Venyavsky
Происшествия
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Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Потерпевший лишился крупной суммы и мобильного телефона.

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. В Узбекистане ученика восьмого класса подозревают в краже 11,3 миллиона сумов и мобильного телефона, сообщили в пресс-службе МВД республики.

"Шестого декабря 2018 года в Дехканабадском районе Кашкадарьинской области <...> частный предприниматель Н.А. обратился в ОВД с заявлением о том, что в ночь на 16 ноября неизвестный, разбив стекло, проник в его магазин, расположенный в селе Навобод, и украл 11,3 миллиона сумов и мобильный телефон марки Samsung", — говорится в публикации.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Впоследствии был задержан восьмиклассник С.Ф., проживающий в том же селе. Ведется следствие.

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Теги:
Кража, школьники



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