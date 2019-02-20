В Фергане таможенники изъяли косметику и духи на восемь миллионов сумов

Контрабандист не смог предоставить документы к товарам.

ТАШКЕНТ, 20 фев – Sputnik. Сотрудники таможенного управления по Ферганской области выявили контрабанду косметики и духов почти на восемь миллионов сумов, сообщает пресс-служба ГТК Узбекистана.

Пресс-служба ГТК Узбекистана Контрабандист пытался провезти в Узбекистан партию мобильников Nokia

Инспекторы остановили и досмотрели автомобиль марки Spark, который ехал из поселка Вуадиль в Фергану.

В салоне машины таможенники нашли зарубежную косметику и парфюмерную продукцию на общую сумму семь миллионов 700 тысяч сумов. К обнаруженным товарам водитель не смог предоставить никаких документов.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Напомним, в декабре в Каракалпакстане задержали контрабандиста с духами. В салоне автомашины находились не заявленные ни в таможенной декларации, ни при устном опросе 618 единиц парфюмерной продукции.