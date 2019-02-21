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Таможенники пресекли продажу незаконно ввезенных в страну пылесосов

Контрабандисты пытались провезти в минивэне партию пылесосов

Пресс-служба Государственного таможенного комитета РУз
Происшествия
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Общая стоимость обнаруженной таможенниками техники — примерно 31 миллион сумов.

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями УГТК по Андижанской области пресекли продажу в республике пылесосов, завезенных в страну незаконными путями.

"В ходе мероприятия была остановлена и досмотрена при участии понятых ехавшая по направлению Джалакудук – Андижан легковая автомашина Daewoo Damas, которой управлял гражданин Республики Узбекистан И.А. В результате досмотра выяснилось, что в автомобиле находилась <...> 51 единица пылесосов на сумму чуть менее 31 миллионов сумов", — сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета республики.

Ведутся таможенные проверки.

В пресс-службе комитета напомнили: ввозимые незаконными путями товарно-материальные ценности могут нанести серьезный ущерб экономике страны и препятствовать развитию здоровой конкурентной среды.

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Теги:
контрабанда, бытовая техника, Государственный таможенный комитет



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