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Ташкентские учителя жестоко наказали пьяного хулигана: идет проверка

© Sputnik / Виталий Белоусов
Происшествия
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Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения бегал по двору школы и бросался снежками в учащихся.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В Ташкенте преподаватели школы №254 устроили "самосуд" над пьяным хулиганом, который бегал по двору образовательного учреждения и бросался снежками в учащихся. 

"Вчера, 21 февраля, на территории школьного двора в Шайхантахурском районе произошел инцидент с участием преподавателей школы и 28-летнего Муртазо К., который в состоянии алкогольного опьянения бегал по школьному двору и бросался в учащихся снежками. О происшествии в дежурную часть УКД ОВД Шайхантахурского района сообщил заместитель директора школы", — сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов увидели, как несколько мужчин "скрутили руки пьяному человеку и били его". 

Сотрудники ГУВД попытались "пресечь самосуд", но им стали препятствовать — как те, кто избивал хулигана, так и несколько других учителей. По данным пресс-службы, не обошлось без оскорблений.

По данному факту проводится проверка.

Теги:
Ташкент, учитель



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