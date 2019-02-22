Ташкентские учителя жестоко наказали пьяного хулигана: идет проверка

Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения бегал по двору школы и бросался снежками в учащихся.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В Ташкенте преподаватели школы №254 устроили "самосуд" над пьяным хулиганом, который бегал по двору образовательного учреждения и бросался снежками в учащихся.

"Вчера, 21 февраля, на территории школьного двора в Шайхантахурском районе произошел инцидент с участием преподавателей школы и 28-летнего Муртазо К., который в состоянии алкогольного опьянения бегал по школьному двору и бросался в учащихся снежками. О происшествии в дежурную часть УКД ОВД Шайхантахурского района сообщил заместитель директора школы", — сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов увидели, как несколько мужчин "скрутили руки пьяному человеку и били его".

Сотрудники ГУВД попытались "пресечь самосуд", но им стали препятствовать — как те, кто избивал хулигана, так и несколько других учителей. По данным пресс-службы, не обошлось без оскорблений.

По данному факту проводится проверка.