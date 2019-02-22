На территории электростанции в Кибрайском районе произошел пожар

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Сегодня на территории электростанции в Кибрайском районе Ташкентской области произошел пожар, сообщили в пресс-службе хокимията столицы.
"Двадцать второго февраля 2019 года на территории электростанции, находящейся в Кибрайском районе Ташкентской области, произошел пожар, из-за чего работа насосных станций была приостановлена. По этой причине в ряде районов столицы может наблюдаться падение давления воды либо полное отсутствие водоснабжения", — говорится в публикации.
Огонь потушен. Ведутся ремонтные работы.
Хокимият столицы приносит извинения за доставленные неудобства.