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На территории электростанции в Кибрайском районе Ташкентской области произошел пожар

На территории электростанции в Кибрайском районе произошел пожар

Пресс-служба хокимията Ташкента
Происшествия
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По причине пожара в нескольких районах Ташкента может быть слабый напор воды или она может не идти вовсе.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Сегодня на территории электростанции в Кибрайском районе Ташкентской области произошел пожар, сообщили в пресс-службе хокимията столицы.

"Двадцать второго февраля 2019 года на территории электростанции, находящейся в Кибрайском районе Ташкентской области, произошел пожар, из-за чего работа насосных станций была приостановлена. По этой причине в ряде районов столицы может наблюдаться падение давления воды либо полное отсутствие водоснабжения", — говорится в публикации.

Огонь потушен. Ведутся ремонтные работы.

Хокимият столицы приносит извинения за доставленные неудобства.

Теги:
электростанция, пожар, Хокимият Ташкента



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