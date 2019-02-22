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Две узбечки оказались под колесами "Лексуса" в Бишкеке

© Sputnik / Виталий Белоусов
Происшествия
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По имеющейся информации, пострадавшие в аварии являются гражданами Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 22 фев - Sputnik. В Бишкеке девушка сбила двух женщин – граждан Узбекистана, сообщает Подробно.уз.

Согласно официальным данным, 21 февраля примерно в 12:50 23-летняя Б.А. – водитель автомашины марки "Лексус-470" двигалась по проспекту Чынгыза Айтматова в южном направлении и на пересечении с улицей Славянской совершила наезд на пешеходов.

По имеющейся информации, пострадавшие являются гражданами Узбекистана.

В результате ДТП 34-летняя Е.Д. и 58-летняя М.Н. с травмами обратились в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. 

Теги:
ДТП, Происшествие, Бишкек, Бишкек, Узбекистан, Узбекистан, авария



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