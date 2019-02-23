В Свердловской области ФСБ накрыла подпольный алкогольный цех

На производстве работали пятеро выходцев из ЦА, четверо из которых находятся в России с нарушением миграционного законодательства.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Сотрудники управления ФСБ в Свердловской области ликвидировали в поселке Большая медведица подпольный цех по производству контрафактного алкоголя, изъято более шести тонн запрещенного к свободному обороту этилового спирта, сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате проведенной спецоперации в поселке Большая медведица Белоярского района сотрудниками УФСБ России по Свердловской области обнаружен цех по розливу фальсифицированной алкогольной продукции, представляющей собой производственную линию, включая кубовые емкости со спиртосодержащей жидкостью и укупорочные машины", - говорится в сообщении.

На территории участка, который арендовал уроженец Северной Осетии, изъято более шести тонн запрещенного к свободному обороту этилового спирта в пластиковой упаковке, а также расфасованной в стеклянную тару спиртосодержащей жидкости с этикетками водочной и коньячной продукции марок "Талка", "Царская", "Хортица", "Дербент", "Лезгинка" и "Хеннеси".

На производстве работали пять граждан Таджикистана, четверо из которых находятся в России с нарушением миграционного законодательства, уточняет УФСБ.

Sputnik / Рамиль Ситдиков В Подмосковье обнаружили цех нелегалов из ЦА – они делали "незамерзайку"

Одновременно сотрудники УФСБ нашли на складе на улице 40 лет ВЛКСМ в Екатеринбурге свыше 10 тонн контрафактного алкоголя, расфасованного в более чем 20 тысяч стеклянных бутылок. На них были этикетки водочной и коньячной продукции брендовых марок: "Талка", "Царская", "Финская", "Альфа", "Родник", "Первак", "Голд", "Нефть", "Мерная", "Хортица", "Зеленая", "Арбатская", "Хеннеси".

Фальсификат изъят из обращения и передан на хранение в межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО. Результаты оперативно-розыскных мероприятий направлены в главное следственное управление ГУМВД России по Свердловской области для доследственной проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела по статьям УК РФ "Незаконное предпринимательство" и "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщает УФСБ.