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Убийство ножом

Разбойник с ножом и железной трубой попытался ограбить заправку в Кашкадарье

© Sputnik /
Происшествия
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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, идет следствие.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В Кашкадарьинской области парень попытался ограбить заправку, "на дело" он пошел с ножом и железной трубой.

"Двадцать второго февраля 2019 года в Миришкорском районе Кашкадарьинской области 21-летний житель махалли "Калта" Н.Х., вооружившись ножом и железной трубой, ворвался в служебное помещение газозаправочной станции, избил двух операторов, взял из кассы 505 тысяч сумов и попытался скрыться", — сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

Убежать злоумышленник не смог: его задержал сотрудник органов внутренних дел, который нес службу на этой территории.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

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Теги:
Кашкадарьинская область, уголовное дело, разбой, ограбление



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