Генпрокуратура Узбекистана прояснила судьбу совершившего самоподжог мужчины

Предприниматель из Термезского района Сурхандарьинской области лишился бизнеса и пошел на крайние меры, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Мужчина, который совершил самоподжог в городе городе Учкизил Термезского района Сурхандарьинской области, получил ожоги I-II степени и сейчас находится в больнице, сообщили Sputnik в пресс-службе генпрокуратуры Узбекистана.

Ранее в СМИ распространилась информация, что мужчина лишился всего, так как в городе снесли здание, в котором он открыл кафе на деньги, взятые в кредит. Предприниматель несколько раз обращался в районный хокимият, но затем отчаялся и решил пойти на крайние меры: 25 февраля 2019 года около 11:20 часов в Термезском районе, в центре улицы Ат-Термизий, он облил себя бензином из бака объемом 0,5 литра и поджег зажигалкой.

Мужчину доставили в отделение реанимации больницы Термезского района. По предварительному заключению областной судебно-медицинской экспертизы он получил ожоги I-II степени 15-20% тела. Его состояние оценивается как средней тяжести.

По данному факту прокуратура Термезского района проводит проверку.