В Сурхандарье девушка вынесла из чужого дома более 4,5 млн сумов

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В Сариасийском районе Сурхандарьинской области сотрудники правоохранительных органов задержали за совершение кражи 26-летнюю девушку.

"Двадцать седьмого февраля этого года области неизвестный проник в дом гражданина Т.Б., проживающего в махалле "Шарк Юлдузи", и украл 4,7 миллиона сумов, — сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана. — Было возбуждено уголовное дело".

Впоследствии была задержана Л.П. — жительница той же махалли. Идет следствие.

Разбойник с ножом и железной трубой попытался ограбить заправку в Кашкадарье >>>