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В Сурхандарье девушка вынесла из чужого дома более 4,5 млн сумов

Sputnik
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Девушку задержали в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту кражи.

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В Сариасийском районе Сурхандарьинской области сотрудники правоохранительных органов задержали за совершение кражи 26-летнюю девушку.

"Двадцать седьмого февраля этого года области неизвестный проник в дом гражданина Т.Б., проживающего в махалле "Шарк Юлдузи", и украл 4,7 миллиона сумов, — сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана. — Было возбуждено уголовное дело".

Впоследствии была задержана Л.П. — жительница той же махалли. Идет следствие.

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Теги:
Сурхандарьинская область, уголовное дело, Кража



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