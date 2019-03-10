20:56 10 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.32
  • EUR9546.15
  • USD8392.96
Поиск
Волк

Стая волков загрызла двух женщин в горном районе Таджикистана

© Sputnik / Олег Ласточкин
Происшествия
Получить короткую ссылку
33701

Трагедия произошла 7 марта. Возможно, хищники напали на женщин из-за голода.

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Волки напали на двух жительниц Шугнанского района Горно-Бадахшанской области Таджикистана, сообщает агентство Ховар. Женщины умерли от полученных травм.

Трагедия произошла 7 марта, когда 83-летняя мать и ее 55-летняя дочь вышли во двор своего дома. От полученных ран они скончались на месте.

Возможно, хищники напали на женщин из-за голода. Животные спустились в кишлак в поисках домашнего скота, но столкнулись с людьми.

В Эстонии рабочие перепутали волка с собакой и спасли хищника от смерти >>>

Теги:
Таджикистан, волк, животное



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Карабас-Барабас и товарищ Саахов: таким мы запомним великолепного Этуша
Двум малышам дикобраза плюшевый мишка заменил маму
Плюшевая игрушка заменила маму двум осиротевшим дикобразам – милое видео
Европа "стареет" - перспективы на 2050 год

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054