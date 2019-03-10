Стая волков загрызла двух женщин в горном районе Таджикистана

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Волки напали на двух жительниц Шугнанского района Горно-Бадахшанской области Таджикистана, сообщает агентство Ховар. Женщины умерли от полученных травм.

Трагедия произошла 7 марта, когда 83-летняя мать и ее 55-летняя дочь вышли во двор своего дома. От полученных ран они скончались на месте.

Возможно, хищники напали на женщин из-за голода. Животные спустились в кишлак в поисках домашнего скота, но столкнулись с людьми.

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