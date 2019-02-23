В Эстонии рабочие перепутали волка с собакой и спасли хищника от смерти

ТАШКЕНТ, 23 фев – Sputnik. В Эстонии мужчины, работавшие у плотины на реке Пярну, вытащили из ледяной воды собаку. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook Эстонской ассоциации защиты животных.

Животное было обессиленно и чуть не утонуло в реке. Но люди расчистили путь ото льда и вытащили пса на сушу. Его быстро посадили в автомобиль и отвезли к ветеринарам. В клинике врачи заподозрили, что перед ними вовсе не домашнее животное.

Прибывший в клинику местный охотник подтвердил догадки врачей: перед ними был годовалый волк.

Из-за переохлаждения хищник не был агрессивным. По словам одного из спасших его мужчин, весь путь в авто зверь доверчиво лежал у него на ногах и поднимал голову, если спасителю нужно было пошевелиться.

Зверь восстановил силы за сутки. На него одели ошейник с датчиком GPS, чтобы биологи смогли отслеживать перемещения животного и использовать эту информацию в научных исследованиях. Затем волка отпустили обратно в лес.