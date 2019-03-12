15:51 12 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.18
  • EUR9410.81
  • USD8374.10
Поиск
Убийство ножом

В Коканде учащийся колледжа ранил ножом школьника

© Sputnik /
Происшествия
Получить короткую ссылку
58 0 0

Пострадавшего доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Коканде конфликт между учащимся колледжа и школьником закончился поножовщиной. По данным пресс-службы МВД Узбекистана, инцидент произошел 28 февраля. Причина ссоры между молодыми людьми не уточняется.

"Учащийся третьего курса профессионального автотранспортного колледжа У.Д., проживающий в квартале Алишера Навои, в ходе возникшего конфликта нанес ножевое ранение ученику 11-го класса школы №2 Р.И., в результате чего пострадавший, получивший телесное повреждение, был госпитализирован", — сообщили в пресс-службе.

У.Д. задержан. Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Жестокое преступление: под Ташкентом мужчина изрезал мать и ее сына ножом >>>

Теги:
ножевое ранение, поножовщина, МВД Узбекистана, уголовное дело, Конфликт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари
Проснись, Neo: как выглядит новый лайнер Airbus для Узбекистана
Трое россиян погибли при крушении самолета в Эфиопии
За минуты до смерти: влюбленные сняли видео перед авиакатастрофой в Эфиопии
Богатые и знаменитые: рейтинг личного капитала звезд

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054