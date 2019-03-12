В Коканде учащийся колледжа ранил ножом школьника

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Коканде конфликт между учащимся колледжа и школьником закончился поножовщиной. По данным пресс-службы МВД Узбекистана, инцидент произошел 28 февраля. Причина ссоры между молодыми людьми не уточняется.

"Учащийся третьего курса профессионального автотранспортного колледжа У.Д., проживающий в квартале Алишера Навои, в ходе возникшего конфликта нанес ножевое ранение ученику 11-го класса школы №2 Р.И., в результате чего пострадавший, получивший телесное повреждение, был госпитализирован", — сообщили в пресс-службе.

У.Д. задержан. Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

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