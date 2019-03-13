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Преступник за решеткой

В Кашкадарье семейный скандал закончился уголовным делом

© Sputnik / Виталий Белоусов
Происшествия
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Конфликт произошел 11 марта. В результате пострадал 54-летний мужчина.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Семейный скандал в Кашкадарье привел к тому, что одного из его участников потребовалось везти в больницу, а другого — в отдел внутренних дел.

"Одиннадцатого марта этого года в Касанском районе Кашкадарьинской области 27-летний Ш.Б., проживающий в махалле "Месит", в ходе возникшего скандала возле своего дома ударил железным предметом по голове 54-летнего тестя А.С.", — сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

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Теги:
уголовное дело, скандал, семейная ссора, Конфликт



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