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Женщина в наручниках

Узбекистанки обвинили юношу в изнасиловании, но поплатились за клевету

Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
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Женщины обратились к правоохранителям с ложными обвинениями. В результате на них завели уголовное дело по части 2 статьи 165 («Вымогательство»).

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Молодой человек обратился 10 марта к сотрудникам органов внутренних дел Мирзо-Улугбекского района с просьбой разобраться в ложном обвинении в его адрес.

По словам 19-летнего юноши, две гражданки требуют у него крупную сумму денег, чтобы они не подавали заявление с обвинением в изнасиловании.

"31-летняя Дурдона И. и 33-летняя Махфуза Х. требовали у молодого человека 500 долларов. В случае, если он не даст денег, они угрожали написать в правоохранительные органы заявление, будто бы Эркин их изнасиловал", - сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Женщины были задержаны с поличным в момент получения требуемой суммы. В отношении Дурдоны и Махфузы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 165 ("Вымогательство") Уголовного кодекса Республики Узбекистан. 

Теги:
ГУВД Ташкента, Происшествие, аферисты, Ташкент



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