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В столице оштрафовали двух мужчин, которые выбросили мусор в канал Чирчик

Двое узбекистанцев поплатились за наплевательское отношение к природе

Пресс-служба ГУВД Ташкента
Происшествия
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Мужчины нарушили статью 161 Кодекса об административной ответственности.

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В столице оштрафовали двух мужчин, которые выбросили мусор в канал "Чирчик", сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

Вечером 18 марта инспекторы профилактики УКД ОВД Бектемирского района увидели, как к каналу, протекающему по территории вверенной им махалли, подъехал мини-грузовик Dongfeng, груженный мешками с мусором. Из кабины вышли двое мужчин.

Вывоз мусора
GUILLERMO LEGARIA / AFP
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Оглядевшись и не заметив сотрудников, они принялись выгружать мешки и складывать их на берегу, чтобы было легче сбрасывать мусор в воду. Но их действия пресекли инспекторы профилактики.

Правонарушителями оказались 39-летний Артур С., житель Бектемирского района, и 35-летний Дмитрий Ч. из Юкоричирчикского района Ташкентской области. В отношении мужчин составлены протоколы по статье 161 ("Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов") Кодекса об административной ответственности. На каждого наложен штраф в размере 202 730 сумов.

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Теги:
правонарушение, Чирчик, мусор, ГУВД Ташкента



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