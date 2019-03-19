Двое узбекистанцев поплатились за наплевательское отношение к природе

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В столице оштрафовали двух мужчин, которые выбросили мусор в канал "Чирчик", сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

Вечером 18 марта инспекторы профилактики УКД ОВД Бектемирского района увидели, как к каналу, протекающему по территории вверенной им махалли, подъехал мини-грузовик Dongfeng, груженный мешками с мусором. Из кабины вышли двое мужчин.

GUILLERMO LEGARIA / AFP Тарифы на вывоз мусора в Ташкенте вырастут с 1 февраля

Оглядевшись и не заметив сотрудников, они принялись выгружать мешки и складывать их на берегу, чтобы было легче сбрасывать мусор в воду. Но их действия пресекли инспекторы профилактики.

Правонарушителями оказались 39-летний Артур С., житель Бектемирского района, и 35-летний Дмитрий Ч. из Юкоричирчикского района Ташкентской области. В отношении мужчин составлены протоколы по статье 161 ("Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов") Кодекса об административной ответственности. На каждого наложен штраф в размере 202 730 сумов.

Инвестиции и переработка: что в Узбекистане планируют делать с мусором >>>