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Поножовщина возле колледжа в Ташкенте: задержан третьекурсник

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Один из участников конфликта сейчас находится в больнице с раной в области груди.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Ташкенте ссора между учащимися колледжа закончилась поножовщиной. Инцидент произошел накануне, 19 марта, около учебного заведения.

"В Яшнабадском районе города Ташкента учащийся третьего курса Яшнабадского строительного профессионального колледжа М.Р. <...> в ходе произошедшего скандала ударил ножом в область груди однокурсника Д.М., проживающего в Юкарычирчикском районе", — сообщили в пресс-службе МВД.

Пострадавший госпитализирован, М.Р. — задержан. Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

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Теги:
Ташкент, колледж, нож, поножовщина, Конфликт



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