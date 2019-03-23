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Мать с младенцем

В Ташкентской области женщина пыталась продать трехмесячного сына

© Sputnik / Александр Кондратюк
Происшествия
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С продажи младенца узбекистанка хотела выручить восемь тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. В Уртачирчикском районе Ташкентской области 25-летняя узбекистанка пыталась продать трехмесячного сына, сообщает пресс-служба МВД республики.

Женщина хотела получить за младенца восемь тысяч долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В феврале в Ургенче сотрудники правоохранительных органов арестовали медсестру местного перинатального центра при попытке продать новорожденного своей знакомой за 200 долларов. Медсестра и покупательница были задержаны с поличным после того, как произошла оплата за покупку ребенка.

Теги:
Ташкент, продажа детей, Самаркандская область, Узбекистан



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