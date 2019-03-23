В Ташкентской области женщина пыталась продать трехмесячного сына

С продажи младенца узбекистанка хотела выручить восемь тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. В Уртачирчикском районе Ташкентской области 25-летняя узбекистанка пыталась продать трехмесячного сына, сообщает пресс-служба МВД республики.

Женщина хотела получить за младенца восемь тысяч долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В феврале в Ургенче сотрудники правоохранительных органов арестовали медсестру местного перинатального центра при попытке продать новорожденного своей знакомой за 200 долларов. Медсестра и покупательница были задержаны с поличным после того, как произошла оплата за покупку ребенка.