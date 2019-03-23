В Ташкенте два человека отравились таблетками

ТАШКЕНТ, 23 мар - Sputnik. За сутки двое узбекистанцев поступили в больницы Ташкента с признаками лекарственного отравления, сообщает пресс-служба ГУВД узбекской столицы.

Сначала была госпитализирована 35-летняя Зульфия И. Женщина приняла две таблетки препарата "Тримол", после чего почувствовала себя еще хуже и позвонила в службу скорой помощи.

В тот же день к врачам обратился 26-летний Шохрух С. Молодой человек не мог уснуть и выпил две таблетки "Димедрола".

Напомним, в феврале в Самаркандской области погиб 16-летний подросток, отравившись маринованными огурцами и помидорами.