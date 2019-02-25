Новое отравление соленьями произошло в Узбекистане: погиб молодой парень

ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Трагедией завершился обычный ужин в одной из семей в Самаркандской области.
Как сообщает пресс-служба МВД республики, инцидент произошел 23 февраля в Ургутском районе.
Семья, проживающая в махалле "Катта Торинжак", во время ужина открыла банку маринованных помидоров и огурцов, приготовленных в домашних условиях. Из них сделали салат. В результате вся семья отравилась, людям понадобилась госпитализация.
К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь 16-летнего внука хозяйки дома – он скончался.
Правоохранительные органы ведут расследование и выясняют причины произошедшего.
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Ранее в феврале аналогичный инцидент был зафиксирован в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области, когда целая семья отравилась консервированными помидорами. Тогда, к счастью, никто не погиб.
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