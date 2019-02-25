Новое отравление соленьями произошло в Узбекистане: погиб молодой парень

Подросток 16 лет погиб, отравившись маринованными огурцами и помидорами. Его родственники госпитализированы, им оказывается медпомощь.

ТАШКЕНТ, 25 фев – Sputnik. Трагедией завершился обычный ужин в одной из семей в Самаркандской области.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, инцидент произошел 23 февраля в Ургутском районе.

© Sputnik / Виталий Аньков Рак и гастрит: чем опасен ночной жор

Семья, проживающая в махалле "Катта Торинжак", во время ужина открыла банку маринованных помидоров и огурцов, приготовленных в домашних условиях. Из них сделали салат. В результате вся семья отравилась, людям понадобилась госпитализация.

К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь 16-летнего внука хозяйки дома – он скончался.

Правоохранительные органы ведут расследование и выясняют причины произошедшего.

Жители Джизакской области отравились домашними консервами >>>

Ранее в феврале аналогичный инцидент был зафиксирован в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области, когда целая семья отравилась консервированными помидорами. Тогда, к счастью, никто не погиб.

В Московской области семья из четырех человек погибла от отравления грибами >>>