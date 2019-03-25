Разборка около ресторана в Каракалпакстане дошла до поножовщины

Ссора между мужчинами произошла во дворе заведения. Причина не уточняется.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Конфликт между двумя мужчинами в Каракалпакстане закончился тем, что один из них применил холодное оружие. По данным пресс-службы МВД Узбекистана, он бы пьян.

Инцидент произошел во дворе ресторана "Сарвиноз". Уточняется, что мужчины являются соседями.

Пострадавшего отвезли в больницу, злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Ранее в Генпрокуратуре рассказали еще об одном печальном случае. Главный виновник произошедшей в Самарканде трагедии, как это часто бывает, — алкоголь. Сожители пили, поссорились, в результате женщина зарезала собутыльника.