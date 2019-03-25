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Узбекские таможенники пресекли попытку ввоза опия

Не сладость, а гадость: в Узбекистан пытались ввезти опий под видом конфет

Пресс-служба Государственного таможенного комитета РУ
Происшествия
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В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, идет следствие.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Узбекистана совместно с представителями Службы государственной безопасности предотвратили ввоз на территорию республики 201 грамма наркотика через международный аэропорт Ташкент.

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В личных вещах пассажира, прилетевшего из другой страны, была обнаружена коробка из-под шоколадных конфет, в которой находились 34 самодельных пакета (примерно 2Х2 сантиметра). В них было завернуто подозрительное вещество темно-коричневого цвета с характерным резким запахом.

Экспертиза показала, что это опий, сильнодействующий наркотик. 

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, идет следствие.

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Теги:
уголовное дело, наркотики, Государственный таможенный комитет



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