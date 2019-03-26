18:26 26 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.72
  • EUR9491.57
  • USD8389.97
Поиск

Еще одна жительница Ташкента отравилась таблетками

© Sputnik / Денис Абрамов
Происшествия
Получить короткую ссылку
25 0 0

Ранее в больницы города поступили два человека с признаками лекарственного отравления.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Ташкенте девушка отравилась таблетками и попала в больницу, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

"Двадцать пятого марта в медицинское учреждение с признаками лекарственного отравления поступила 22-летняя Гулжахон Х. Девушка приняла три таблетки "Грандаксина", после чего почувствовала себя еще хуже и обратилась за медицинской помощью", — говорится в публикации.

Ранее в столичные больницы за сутки поступили двое узбекистанцев с признаками лекарственного отравления.

В ГУВД призвали граждан не заниматься самолечением, поскольку организм каждого человека имеет свои особенности. "Даже прием витаминов может вызвать нежелательные последствия".

Теги:
ГУВД Ташкента, таблетки, отравление, лекарство



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Разноцветные дни: как проходит фестиваль красок Холи-Мела
Как правильно слинять, если съел всю бумагу - смешное видео
Как правильно слинять, если съел всю бумагу - смешное видео
Самый жаркий день и самая морозная ночь в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054