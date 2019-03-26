Еще одна жительница Ташкента отравилась таблетками

Ранее в больницы города поступили два человека с признаками лекарственного отравления.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Ташкенте девушка отравилась таблетками и попала в больницу, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

"Двадцать пятого марта в медицинское учреждение с признаками лекарственного отравления поступила 22-летняя Гулжахон Х. Девушка приняла три таблетки "Грандаксина", после чего почувствовала себя еще хуже и обратилась за медицинской помощью", — говорится в публикации.

Ранее в столичные больницы за сутки поступили двое узбекистанцев с признаками лекарственного отравления.

В ГУВД призвали граждан не заниматься самолечением, поскольку организм каждого человека имеет свои особенности. "Даже прием витаминов может вызвать нежелательные последствия".