В Кашкадарье вор поживился валютой и драгоценностями

ТАШКЕНТ, 26 мар — Spurnik. В Кашкадарьинской области задержан 19-летний парень, который, как считают сотрудники правоохранительных органов, обокрал местную жительницу.
"Двадцать третьего марта 2019 года по поступившим документам в ОВД Яккабогского района Кашкадарьинской области стало известно, что в ночь на 19 марта неизвестный проник в дом гражданки О.Ю., проживающей в МСГ "Октош»", и украл из гостиной 20 миллионов сумов, 100 долларов США и семь видов ювелирных изделий", — сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.
Задержанный по подозрению в совершении преступления — житель МСГ "Чумин".
Идет следствие.
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