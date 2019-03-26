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Денежные купюры: доллары США

В Кашкадарье вор поживился валютой и драгоценностями

© Sputnik / Михаил Кутузов
Происшествия
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Молодой человек проник ночью в чужой дом и вынес оттуда деньги и украшения.

ТАШКЕНТ, 26 мар — Spurnik. В Кашкадарьинской области задержан 19-летний парень, который, как считают сотрудники правоохранительных органов, обокрал местную жительницу.

"Двадцать третьего марта 2019 года по поступившим документам в ОВД Яккабогского района Кашкадарьинской области стало известно, что в ночь на 19 марта неизвестный проник в дом гражданки О.Ю., проживающей в МСГ "Октош»", и украл из гостиной 20 миллионов сумов, 100 долларов США и семь видов ювелирных изделий", — сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

Задержанный по подозрению в совершении преступления — житель МСГ "Чумин".

Идет следствие.

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Теги:
вор, уголовное дело, доллары, валюта, драгоценные металлы



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