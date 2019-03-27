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Золотые украшения

Узбекистанка пыталась вывезти в желудке золото на 4,3 тысячи долларов

INDRANIL MUKHERJEE / AFP
Происшествия
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Женщина пыталась доставить контрабанду в Индию.

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. Сотрудники таможенного поста международного аэропорта Ташкента пресекли незаконный вывоз из Узбекистана золота общей стоимостью около 4,3 тысячи долларов, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) республики.

Самодельные золотые слитки, которые пыталась вывезти в желудке летевшая рейсом Ташкент-Амритсар узбекистанка
© ГТК Узбекистана
Самодельные золотые слитки, которые пыталась вывезти в желудке летевшая рейсом "Ташкент-Амритсар" узбекистанка

Гражданка Узбекистана, вылетающая рейсом Ташкент - Амритсар, своим поведением вызвала у таможенников подозрения, после чего ее подвергли таможенной проверке.

"В результате проведенного личного досмотра выяснилось, что пассажирка попыталась незаконно вывезти восемь небольших самодельных слитков золота, заранее их проглотив", - говорится в сообщении.

Резинка для волос
© Sputnik / Алексей Филиппов
Узбекистанка хотела вывезти из страны золотые украшения в резинке для волос

По данным ведомства, стоимость изъятого золота составила почти 36 миллионов сумов (около 4,3 тысячи долларов). После задержания женщины таможенники проводят в аэропорту проверки.

По данным Госкомитета, наиболее активными каналами контрабандистов, переправляющих золотые изделия через аэропорт Ташкента, остаются авиарейсы из Баку, Стамбула и города Индии.

В соответствии с установленными нормами ввоза и вывоза товаров на территории Узбекистана, физическим лицам разрешается провозить без уплаты акцизного налога до пяти единиц ювелирных изделий и драгоценных металлов общим весом не более 30 граммов с обязательным указанием их в пассажирской таможенной декларации.

Теги:
Контрабанда, золото, Ташкент, Узбекистан



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