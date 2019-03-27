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Пожарная машина на месте возгорания. Иллюстративное фото

Трагедия в Чирчике: при пожаре погибла семья с двумя детьми

CC0 / pixabay
Происшествия
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По факту пожара ведется расследование. Специалисты устанавливают причину возгорания и определяют материальный ущерб.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Жертвами пожара в Чирчике стали четыре человека — супруги и двое детей, девочки восьми и двенадцати лет, сообщили в пресс-службе Главного управления пожарной безопасности МВД Узбекистана. Трагедия произошла в ночь на 27 марта.

Огонь вспыхнул в доме №17 на улице Машар, там жили восемь человек.

Пожар в г. Чирчик
© Отделение по сотрудничеству со СМИ ГУПБ МВД Республики Узбекистан
Пожар в г. Чирчик

"На ликвидацию пожара было направлено шесть пожарных автомобилей. При прибытии пожарных экипажей на место происшествия в 00:29 дом горел открытым пламенем", — говорится в публикации.

В 01:20 пожар был локализован, спустя 38 минут — потушен. Огонь уничтожил строительную конструкцию крыши и внутреннее имущество дома на площади 200 квадратных метров (удалось сохранить 100 квадратных метров).

По факту пожара ведется расследование. Специалисты устанавливают причину возгорания и определяют материальный ущерб.

Теги:
пожарные, жертвы, трагедия, семья, пожар, Чирчик



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