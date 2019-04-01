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Новорожденный ребенок

В Узбекистане медсестры пытались продать младенца за 500 долларов

CC0 / pixabay
Происшествия
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Злоумышленницы были задержаны в результате оперативного мероприятия.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Ферганской области задержаны две медсестры родильного дома, которые намеревались продать младенца пяти дней от роду. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Генпрокуратуры республики.

Сотрудники правоохранительных органов провели оперативное мероприятие и задержали злоумышленниц А.И. и Р.К. с вещественными доказательствами — при получении 500 долларов США за новорожденного. В отношении медсестер возбуждено уголовное дело, идет следствие.

В феврале в Ургенче была арестована медсестра местного перинатального центра, которая пыталась продать новорожденного своей знакомой за 200 долларов. Медсестра и покупательница были задержаны с поличным после того, как произошла оплата за покупку ребенка.

Теги:
медсестра, младенец, уголовное дело



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